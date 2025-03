Documentaire

Les saisons sont une composante essentielle de la nature. Dans beaucoup de légendes, les saisons sont personnifiées sous forme de divinités champêtres, chargées de faire régner l’ordre. Cette morale se retrouve dans l’histoire de Maroucla, Cendrillon slave, qui réussit à échapper à l’autorité d’une belle-mère et d’une demi-soeur acariâtres à l’aide des douze mois de l’année. Les saisons sont dues aux mouvements de la terre autour du soleil et sont expliquées à l’aide d’images de synthèse. L’axe de rotation de la terre n’est pas perpendiculaire à son orbite ce qui fait que les durées du jour et de la nuit varient selon les régions. A ces variations saisonnières s’ajoutent des variations climatiques de longues durées (périodes glaciaires). Ces cycles de plusieurs dizaines de milliers d’années sont dus à la variation de l’angle de l’axe de rotation de la terre et à sa précession, ainsi qu’à la variation de la forme de l’orbite qui passe d’un cercle à une ellipse.