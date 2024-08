Documentaire

La possibilité de vie sur la planète Mars est une hypothèse historique formulée en raison de la proximité et des similitudes entre cette planète et la Terre. Les premières investigations sérieuses à ce sujet datent du xixe siècle et se poursuivent aujourd’hui, notamment à l’aide de missions d’exploration in situ. Car, bien que les « Martiens » soient un élément récurrent dans les divertissements populaires tels que le cinéma et la bande-dessinée, la présence de vie sur Mars, actuelle ou passée, reste une question ouverte.