Documentaire



L’astrologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l’interprétation symbolique des correspondances supposées entre les configurations célestes (la position et le mouvement des planètes du système solaire) et les affaires humaines, collectives ou individuelles. Cette hypothèse fait que l’astrologie est souvent utilisée comme outil divinatoire. Mais quand les astres parlent, leur discours est qu’une grille de lecture symbolique interprétée et déchiffrée par les astrologues. C’est toute la nature de l’art divinatoire.