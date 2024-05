Conférence

Après avoir présenté une vision historique des efforts de l’homme pour comprendre l’Univers, la seconde partie de cette leçon passe en revue les aspects factuels et spéculatifs de la cosmologie moderne. Cette leçon commence par une description de l’histoire des essais entrepris par l’homme pour comprendre l’Univers. Les anciennes civilisations avaient leurs mythologies, entièrement spéculatives. Au fur et à mesure des progrès de la science, on a ressenti de plus en plus le besoin d’appuyer les spéculations sur des faits d’observation. Ainsi des théories hautement hypothétiques (comme l’anti-Terre des pythagoriciens, les orbites circulaires aristotéliciennes, ou les épicycles ptolémaïques) ont dû être abandonnées, parce qu’elles étaient contredites par les faits d’observation, de plus en plus nombreux, du fait de l’amélioration des techniques.