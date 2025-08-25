Infographie | 4 faits insolites sur les comètes

Infographie

Les comètes fascinent l’humanité depuis des millénaires. Longtemps perçues comme des présages mystérieux, elles sont aujourd’hui étudiées avec attention par les scientifiques, qui révèlent peu à peu leurs secrets.

Derrière leur beauté glacée se cachent des réalités parfois surprenantes, parfois repoussantes, mais toujours captivantes. Voici quatre faits insolites sur ces visiteurs du système solaire.

Les comètes sentent très mauvais

On pourrait croire qu’un corps céleste glacé flottant dans l’espace soit inodore. Pourtant, la mission européenne Rosetta a démontré le contraire en analysant la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko.

Les instruments ont révélé la présence de molécules responsables d’odeurs extrêmement désagréables : du sulfure d’hydrogène, rappelant l’œuf pourri, de l’ammoniac à l’odeur d’urine, mais aussi du formaldéhyde piquant et du méthanol rappelant l’alcool.

Autrement dit, si un être humain pouvait se retrouver à proximité de cette comète sans combinaison, il serait immédiatement frappé par une puanteur insoutenable. Ce paradoxe entre la beauté visuelle d’une comète et la réalité chimique qu’elle dégage la rend encore plus fascinante.

Certaines comètes « chantent » dans l’espace

Un autre phénomène étonnant a été enregistré par la même mission Rosetta : un « chant » cométaire. Bien sûr, les comètes n’émettent pas de musique au sens classique.

Ce que les chercheurs ont détecté, ce sont des oscillations du champ magnétique générées par le dégazage de la comète. Transformées en fréquences audibles pour l’oreille humaine, elles produisent une sorte de bourdonnement étrange, presque fantomatique.

Ce son illustre la dynamique invisible qui entoure ces objets et rappelle que l’espace n’est pas un silence absolu, mais un milieu où les particules et les champs interagissent de manière étonnante.

Certaines brillent plus fort que les étoiles

Lorsqu’une comète passe près du Soleil, la chaleur provoque la sublimation de ses glaces, ce qui crée une immense chevelure et une queue lumineuse visible depuis la Terre. Certaines deviennent si brillantes qu’elles surpassent la plupart des étoiles du ciel nocturne.

La comète Hale-Bopp, en 1997, est restée visible à l’œil nu pendant dix-huit mois consécutifs, un record moderne. Son éclat, plus intense que celui de la célèbre comète de Halley lors de son dernier passage, a marqué toute une génération d’astronomes et d’amateurs du ciel.

Ces spectacles cosmiques rappellent à quel point les comètes peuvent transformer le ciel nocturne en véritable théâtre céleste.

Les comètes pourraient avoir apporté de l’eau à la Terre

Au-delà de leur beauté, les comètes pourraient être liées à notre propre existence. Certaines recherches suggèrent qu’elles ont contribué à apporter une partie de l’eau qui compose aujourd’hui nos océans.

Si la comète 67P présentait une composition isotopique différente de celle de l’eau terrestre, d’autres, comme la comète 12P/Pons-Brooks observée récemment, possèdent une signature presque identique.

Cette découverte relance l’hypothèse selon laquelle les comètes auraient joué un rôle clé dans l’histoire de notre planète. Elles ne seraient donc pas de simples visiteurs, mais des contributrices directes à l’apparition de la vie telle que nous la connaissons.