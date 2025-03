Documentaire

La terre est la seule planète du système solaire qui porte la vie, et les interrogations sur ses origines ont longtemps alimenté l’imagination des différents peuples. Pour les Pawnees, une tribu indienne du Nébraska, la naissance de la terre et de la vie est l’oeuvre de Tirawa, grand chef indien qui habite le ciel. C’est lui qui guide le soleil, la lune, l’étoile du matin pour créer les éléments et les hommes. Cette légende poétique renvoie directement au fait que l’apparition de la vie sur terre est étroitement liée aux quatre éléments naturels : l’eau, l’air, la terre et le feu, c’est-à-dire l’énergie. L’origine du système solaire remonte à cinq milliards d’années lorsque l’onde de choc due à l’explosion d’une supernova atteint un nuage d’hydrogène, la nébuleuse protosolaire. La nébuleuse implose et donne naissance à des anneaux de gaz et de poussières qui vont se condenser progressivement pour former les planètes et les autres corps célestes. L’origine de la vie est encore controversée. Elle est peut-être apparue au fond des océans au voisinage des sources hydrothermales. Elle est peut-être d’origine extra-terrestre car les scientifiques ont trouvé des molécules organiques dans des météorites. Quoi qu’il en soit, les premières cellules vivantes sont apparues dans l’eau il y a 3,8 milliards d’années et l’homme beaucoup plus tard, il y a dix millions d’années.