En 2004, l’Agence spatiale européenne (ESA) lance la mission Rosetta. Son objectif principal est d’analyser la composition du noyau de la comète Tchourioumov-Guérassimenko afin de mieux comprendre l’origine de l’eau et de la vie sur Terre.
Après un voyage de dix ans à travers le système solaire, la sonde Rosetta réussit le double exploit de se mettre en orbite autour de la comète, puis de déposer l’atterrisseur nommé Philaé sur le noyau cométaire. S’en suivent deux ans d’observations et d’analyses de Tchourioumov-Guérassimenko, en orbite et in situ, jusqu’à la fin de la mission, où la sonde Rosetta est allée rejoindre Philéa en se posant à son tour à la surface de la comète.
De nombreux laboratoires français, dont l’IAS, le LESIA et le LATMOS, ont été impliqués dans le développement des instruments embarqués par la sonde et son atterrisseur.