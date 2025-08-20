Sixième planète la plus éloignée de notre soleil, la Saturne apparaît comme un gigantesque ballon d’hélium et d’hydrogène. Dix fois plus grande que la Terre, elle n’a pas de surface à proprement parler.
Sixième planète la plus éloignée de notre soleil, la Saturne apparaît comme un gigantesque ballon d’hélium et d’hydrogène. Dix fois plus grande que la Terre, elle n’a pas de surface à proprement parler.
Pluton est l’un des endroits les plus glacés de notre système avec ses -234° C. Cette planète est constituée...
L’espace fascine autant qu’il interroge. Derrière les images de planètes et de galaxies que nous voyons à la télévision...
Environ 30 météores peuvent être vus de la Terre tout au long d’une année. Apprenez-en plus sur la science des...
Emmanuel Marcq, chercheur au Latmos, dresse un historique de l’exploration de la planète Vénus, de l’antiquité à l’ère spatiale,,...
Les exoplanètes défient la théorie selon laquelle nous sommes seuls dans l’univers. Apprenez quels types d’exoplanètes existent, quelles méthodes les...
Au centre de notre galaxie, un trou noir supermassif se forme. Découvrez les types de trous noirs, leur formation...
La Terre est la seule planète connue à accueillir la vie. Découvrez les origines de notre planète et certains...
Neptune est la planète la plus éloignée de notre Soleil. Apprenez-en plus sur l’orbite de la petite planète bleue,...
Le Big Bang est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l’origine et l’évolution de l’Univers. De...
Feux de l´enfer, hivers sans fin, tremblements de terre d´une force inouïe : voici quelques-uns des scénarios de fin...
\r\nDepuis des milliards d’années, des comètes ont percuté la Terre provocant des ravages indescriptibles et cela pourrait bien se...
Dans les années 2000, il n’était pas rare de lire dans certains articles que “le JWST devrait montrer ses...
Mercure est l’énigmatique première planète du Système solaire. Souvent éclipsée par ses voisines plus grandes, cette petite sphère rocheuse...
Le « Big Bang » mis à part, les explosions les plus puissantes de l´Univers sont les « explosions...
Tandis que chercheurs et spécialistes évoquent les avancées de l’astronomie et de l’astrophysique, l’acteur américain Sam Neill (Jurassic park)...
La Grande Tache Rouge de Jupiter est l’une des caractéristiques les plus emblématiques et intrigantes de notre système solaire....
Le 12 novembre 2014, Philae, laboratoire miniature intégré dans la sonde Rosetta, se pose sur la comète Tchouri. Le...
Premier épisode : La trajectoire. La Terre file autour du Soleil à près de 108 000 kilomètres à l’heure....
Il y a quelques millions d’années, une comète aurait dévasté l’Amérique du Nord et anéanti toute vie. Les scientifiques...
\r\n\r\nLe Professeur Stephen Hawking est certain que tout a commencé par le Big Bang mais comme d’autres cosmologistes, il...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site