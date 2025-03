Conférence

C’est à un voyage exceptionnel que nous convie Christophe Galfard à travers l’Espace et le temps, à la découverte d’un Univers qui est en train de devenir à la fois plus clair et plus mystérieux que jamais. En partant de la Terre, nous irons explorer les toutes dernières images qui nous parviennent du Cosmos. Avec Christophe Galfard, physicien et écrivain.