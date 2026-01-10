Dans cet avenir fantasmé, l’espèce humaine serait capable de s’installer durablement sur les planètes orbitant autour de lointaines étoiles.
En janvier 2019, trois ans après le survol de Pluton, la sonde américaine New Horizons atteint Ultima Thulé, l’objet...
Une planète idéale pour les rendez-vous galants ?
Mars fascine depuis des siècles, entre rêves de conquête spatiale et découvertes scientifiques. Si vous pensiez tout savoir sur...
En février 2018, on comptait presque 4000 exoplanètes détectées. Si ce nombre témoigne de l’étendue des découvertes en quelques...
Malgré les nombreuses avancées scientifiques, l’univers renferme encore des secrets et paraît bien mystérieux. La théorie de la relativité...
Comparable à la Terre en matière de taille, de masse, de composition et de proximité avec le Soleil, Vénus...
C’est une aventure extraordinaire qui a débuté il y a 20 ans. Une aventure qui pourrait changer le cours...
Mercure occupe une place singulière dans notre système solaire, telle une petite bille de fer oubliée aux portes d’une...
Les records de l’univers: le plus chaud, le plus froid, le plus loin…
Le télescope spatial James Webb est un télescope spatial développé par la NASA avec le concours de l’Agence spatiale...
En orbite entre Mars et Jupiter, les astéroïdes gravitent loin de la Terre ; mais parfois ces énormes morceaux...
L’astéroïde est un petit corps du Système solaire composé de roche, de métaux et de glace, de forme irrégulière...
Les étoiles à neutrons comptent parmi les phénomènes les plus énigmatiques et captivants de l’univers observable. Ces vestiges d’étoiles...
\r\nAux confins du système solaire, à près de cinq milliards de kilomètres de la terre, tourne une planète si...
La planète est l’un des éléments incontournables des histoires de science-fiction. Si la façon la plus classique d’en construire...
L’énergie noire est le nom donné à une composante hypothétique de notre univers, présentant la particularité d’avoir une pression...
Un amas stellaire est une concentration locale d’étoiles d’origine commune et liées entre elles par la gravitation, Les amas...
L’exploration du Système solaire a permis de faire des bonds de géant dans la connaissance que nous en avons....
Comment fait le Soleil pour briller aussi fort et aussi longtemps ? Avec Roland Lehoucq.
Après avoir présenté une vision historique des efforts de l’homme pour comprendre l’Univers, la seconde partie de cette leçon...
