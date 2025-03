Documentaire

Dans l’univers plus de la moitié des étoiles vivent en couple, ce sont des étoiles doubles qui tournent autour d’un centre de gravité commun. A partir de là de nombreuses histoires d’amours célestes ont pris naissance comme celle de la tisseuse et du bouvier en Extrême-Orient. Par ruse, un bouvier a pu épouser l’étoile Véga descendue sur terre. Lorsque Véga la tisseuse de nuages remonte au ciel, son mari la rejoint et l’empereur du ciel lui accorde l’immortalité, mais les deux amants ne pourront se voir qu’une fois par an. La nature des étoiles n’est connue que depuis le milieu du 19e siècle grâce à la spectroscopie. Les étoiles sont classées selon leur spectre de couleur qui est lié à leur température de surface. Les étoiles sont des boules de gaz chaud qui naissent, vivent et meurent. Elles naissent de la condensation d’amas d’hydrogène. Les plus grosses explosent en supernovae à la fin de leur vie.