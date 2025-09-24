Cet ensemble de 8 télescopes (4 principaux et 4 auxiliaires) est situé dans le désert d’Atacama au Chili.
Sommes-nous seul.e.s dans l’univers ou existe-t-il de la vie ailleurs ? Aujourd’hui, les scientifiques disposent d’outils ultrapuissants pour débusquer...
Nous savons désormais que l’univers est grand, vieux et qu’il n’a pas toujours existé. Cependant , près de 95...
Au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille se déroule une tâche particulièrement méticuleuse. Les scientifiques ont développé une technique pour polir...
Pour tout savoir sur la matière et l’énergie noire, mais aussi sur la première image jamais obtenue d’un trou...
Ce soir vous embarquez avec nous pour un voyage sous terre, on vous parle de chemin de fer urbain...
Le vote de l’union astronomique internationale a décidé que Pluton n’était plus une planète. Alors qu’est-ce qui a changé...
En astrophysique, le Soleil constitue un laboratoire naturel exceptionnel, accessible en permanence à l’observation. Il joue un rôle crucial...
Après une présentation générale du Soleil, la conférence se focalisera sur les phénomènes les plus spectaculaires qui caractérisent l’activité...
La planète Vénus, située dans notre système solaire, est l’un des objets célestes les plus mystérieux et fascinants que...
La Lune : qui est-elle ? Sa conquête. Découvrez notre Univers, grâce aux sérieuses recherches menées par la NASA et...
Dans l’immensité du cosmos, la vie pourrait-elle se développer sur une autre planète que la Terre ? Dernier volet...
L’homme n’a pratiquement jamais quitté sa place centrale dans sa représentation de l’univers. Mais que nous dit la science...
De nos jours, la constellation des satellites météorologiques en orbite autour de la Terre offre une vision globale et...
Pour tout savoir sur l’univers, de son origine jusqu’aux scénarios probables de sa fin, grâce à des animations surprenantes...
\r\nDe nombreux scientifiques s’accordent sur l’hypothèse d’une éradication des dinosaures par la chute d’un astéroïde il y a 160...
Des scientifiques étudient le système solaire, cherchant des planètes susceptibles d’abriter la vie, tout comme les volcans sont à...
Mercure est ainsi nommée en l’honneur du dieu messager romain, en raison de sa nature volatile à travers le...
Début des années 70, alors que la guerre froide bat son plein et que les deux supers puissances se...
La Lune, notre satellite naturel, est plus proche de la Terre que ce que l’on pense généralement. En raison de...
La planète soeur de la Terre est une énigme. Les températures de surface y dépasse y dépassent les 500...
