Podcast

Dans les années 2000, il n’était pas rare de lire dans certains articles que “le JWST devrait montrer ses premières images dès l’année prochaine” Puis les années 2010 arrivèrent et cette même phrase était toujours présente. Les scientifiques en devenir avaient le temps de finir licence, master, et doctorat sans qu’une seule lumière ne frappe les miroirs de ce télescope cloué au sol.

Mais ce jour arriva enfin: le 11 juillet 2022, les scientifiques et les passionnés virent enfin les premières images de l’espace vues par le JWST, aussi vertigineuses et spectaculaires que dans leurs rêves. Aujourd’hui au Labo des savoirs, nous embarquons à bord du grand miroir d’or avec notre invitée Lucie Leboulleux, chercheuse à l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (IPAG) et prix Jeunes talents L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science en 2020.