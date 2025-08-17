La Terre est la seule planète connue à accueillir la vie. Découvrez les origines de notre planète et certains des éléments clés qui ont contribué à faire de ce globe bleu un écosystème unique.
Neptune est la planète la plus éloignée de notre Soleil. Apprenez-en plus sur l’orbite de la petite planète bleue,...
Jupiter est la planète la plus ancienne et la plus massive du système solaire. Découvrez l’histoire et l’origine de...
La création d’un engin spatial entre la fusée et l’avion. Réalisateur : Evan Clarck
Les trous noirs comptent parmi les objets les plus énigmatiques et impressionnants de l’Univers. Leur existence, longtemps purement théorique,...
Pour les anciens Grecs, le ciel nocturne était riche de présences et d’histoires : les noms des planètes, des...
Comment s’est formé l’Univers ? De quoi est-il fait ? On envoie dans l’espace des télescopes de plus en...
Au XVIIème siècle, on mesure pour la première fois la distance d’une étoile. Il y a un siècle, nous...
Qui est arrivé en premier, l’étoile, la galaxie ou le trou noir ? Le trou noir est-il un tueur...
Plongeons dans les mystérieux extrêmes de notre univers. Nous retracerons le parcours des scientifiques sur le chemin de la...
En tentant de découvrir la matière noire, les chercheurs de la collaboration internationale XENON1T ont mesuré les désintégrations les...
Les comètes sont peut-être la réponse à la grande énigme de l’apparition de la vie sur la Terre !...
Si notre compréhension de l’univers a progressé de façon significative au cours du siècle dernier, de nombreux mystères restent...
Sea Launch est le résultat d’une initiative internationale entièrement privée unique en son genre : une plate-forme de lancement...
Malgré un environnement hostile, certains éléments de vie existent sur Mars. La sonde américaine Phoenix est programmée pour détecter...
Françoise Combes, astrophysicienne et Professeure au Collège de France, explique les dernières découvertes au sujet des quasars.
Le solstice d’hiver est un événement astronomique qui a marqué nos calendriers et nos vies depuis des millénaires. C’est...
En décembre 2014, à Plesetsk en Russie, un tout nouveau modèle de lanceur a pris son envol. Angara est...
Le documentaire lève le voile sur deux robots géologues, à travers leur expédition sur Mars, un voyage extraordinaire empli...
Au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille se déroule une tâche particulièrement méticuleuse. Les scientifiques ont développé une technique pour polir...
Douze ans après son lancement dans l’espace, la sonde spatiale européenne Rosetta a achevé son voyage en s’écrasant sur...
