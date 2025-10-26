Conçu pour répondre aux questions les plus essentielles sur l’Univers et permettre des découvertes, le très attendu télescope spatial James Webb devrait être lancé en décembre 2021, depuis le centre spatial de Kourou en Guyane. Il embarque une série de quatre instruments (MIRI, NIRSpec, Niriss et NIRCam), conçus pour observer les objets les plus lointains. En particulier, l’instrument MIRI (Mid-infrared instrument) est constitué d’une caméra et d’un spectromètre agissant dans l’infrarouge moyen de 5 à 28 micromètres de longueur d’onde, ce qui devrait lui permettre de révéler la formation des galaxies, il y a treize milliards d’années, ou encore d’observer la formation des étoiles et des planètes.