Ressources Dans la même catégorie

Article C’est quoi un trou blanc ? Les trous noirs fument les manchettes de l’espace, mais il y a des objets tout aussi mystérieux qui pourraient...

Conférence D’autres Terres dans l’Univers ? Sommes nous seuls dans l’univers ? C’est la question à laquelle Michel Mayor a essayé de répondre à l’occasion...

Conférence Le côté obscur de l’univers La détection récente d’ondes gravitationnelles représente une nouvelle ère pour la science et une fenêtre ouverte sur notre Univers....

Conférence Le long sommeil de l’astronaute Le point commun entre l’absence de gravité, l’inactivité physique, la malnutrition, le vieillissement et le cancer ? Tous ces...

Conférence Pourquoi continuer à explorer les confins de l’univers ? Plus grand télescope jamais envoyé dans l’espace, le James Webb révèle ses premières images en juillet 2022. L’occasion pour...

Conférence L’astrophotographie pour les nuls L’astrophotographie est une forme d’art et de science qui consiste à capturer des images du ciel nocturne, des planètes,...

Article Qu’arriverait-il si la Terre cessait de tourner ? Imaginer un monde où la Terre cesserait brusquement de tourner semble appartenir à la science-fiction, mais cette hypothèse mérite...

Documentaire Les mystères du cosmos – Plongée dans les trous noirs Cette série entraîne les téléspectateurs sur l’origine et le fonctionnement de l’univers, qui fascine les hommes depuis des décennies....

Documentaire Sommes-nous seuls dans l’univers ? Chasseurs d’exoplanètes \r

La vie est-elle possible ailleurs que sur Terre ? Sommes-nous seuls dans l’univers ? Depuis que les chercheurs suisses...

Documentaire Les mystères de l’espace – Comète, objectif Terre Souvent mis en scène par les cinéastes dans des films catastrophes, les astéroïdes tueurs ne relèvent pourtant pas de...

Documentaire La fin des astronautes ? \r

Les astronautes rêvent d’aller sur la Lune, de poser le pied sur Mars et de voguer bien plus loin...

Documentaire L’odyssée Rosetta | 900 jours sur une comète Douze ans après son lancement dans l’espace, la sonde spatiale européenne Rosetta a achevé son voyage en s’écrasant sur...

Documentaire Le cosmos dans tous ses états – Les trous noirs Il y a encore trente ans, l’existence des trous noirs était purement théorique. Une simple prévision mathématique d’Einstein. Mais...

Documentaire Les plus grandes étoiles de l’univers, les titans galactiques Vous trouverez dans ce documentaire une comparaison de la taille de notre soleil avec les plus grande étoiles observées...

Documentaire Forces de la Nature – Impact de Comète Il y a quelques millions d’années, une comète aurait dévasté l’Amérique du Nord et anéanti toute vie. Les scientifiques...

Documentaire Sommes-nous prêts pour les aliens ? Bien qu’aucune preuve de l’existence d’extraterrestres n’ait encore été trouvée, la découverte progressive de nouvelles planètes habitables la rend...

Conférence L’Homme sur Mars ou l’impossible en préparation Lors de cette conférence en ligne organisée par Le Musée de La Poste dans le cadre de l’exposition Rêver...

Documentaire Le Cosmos dans tous ses états – 6/6 – Les comètes Selon les scientifiques, les comètes, boules de roches glacées, peuvent contenir en leur noyau des indices sur les origines...