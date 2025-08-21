Un nombre infini d’étoiles brille dans la nuit. Découvrez comment ces objets célestes se forment, comment les étoiles sont classées et ce qu’il se passe lorsque l’une d’elles meurt ?
Un nombre infini d’étoiles brille dans la nuit. Découvrez comment ces objets célestes se forment, comment les étoiles sont classées et ce qu’il se passe lorsque l’une d’elles meurt ?
Pluton est une mine d’or pour comprendre la formation de planète comme la Terre. Étudier cette planète lointaine permettrait...
Nous aimons parler de la météo car elle nous affecte tous les jours. Mais avez-vous déjà entendu parler de...
Sixième planète la plus éloignée de notre soleil, la Saturne apparaît comme un gigantesque ballon d’hélium et d’hydrogène. Dix...
Pluton est l’un des endroits les plus glacés de notre système avec ses -234° C. Cette planète est constituée...
L’espace fascine autant qu’il interroge. Derrière les images de planètes et de galaxies que nous voyons à la télévision...
Environ 30 météores peuvent être vus de la Terre tout au long d’une année. Apprenez-en plus sur la science des...
Emmanuel Marcq, chercheur au Latmos, dresse un historique de l’exploration de la planète Vénus, de l’antiquité à l’ère spatiale,,...
Les exoplanètes défient la théorie selon laquelle nous sommes seuls dans l’univers. Apprenez quels types d’exoplanètes existent, quelles méthodes les...
Ce film nous raconte l’histoire des sciences spatiales, aux passé, présent et futur. Nous découvrons les théories, confirmées ou...
Conçu pour répondre aux questions les plus essentielles sur l’Univers et permettre des découvertes, le très attendu télescope spatial...
Plus rapide, plus puissant, plus audacieux : la propulsion nucléaire pourrait révolutionner l’exploration spatiale. Mais avant d’imaginer une fusée...
Au cœur de la jungle de Porto Rico se cache le plus grand radiotélescope du monde (305 mètres de...
Retour sur les expéditions des premiers explorateurs d’un autre corps céleste. Les Mardis de l’Espace des sciences avec Philippe...
Des scientifiques de renom présentent les derniers progrès technologiques et les nouvelles théories avancées pour expliquer la naissance de...
Premier épisode : La trajectoire. La Terre file autour du Soleil à près de 108 000 kilomètres à l’heure....
\r\nLa mort d’une étoile est une force destructrice considérable ; Phil Plait décrit se qui se passe quand une...
Les trous noirs sont une fascination pour les physiciens. Loin de nous vouloir du mal, ces objets encore mystérieux...
Lors de cette conférence en ligne organisée par Le Musée de La Poste dans le cadre de l’exposition Rêver...
Rien ne prédestinait Romain Charles, 30 ans, à l’incroyable aventure qu’il est en train de vivre à Moscou. Ce...
Cette série entraîne les téléspectateurs sur l’origine et le fonctionnement de l’univers, qui fascine les hommes depuis des décennies....
