Conférence

La planète est l’un des éléments incontournables des histoires de science-fiction. Si la façon la plus classique d’en construire une peut se résumer en un décalque de notre bonne vieille Terre, il faut bien reconnaître que certaines sont plus originales : dans Avatar (James Cameron, 2009), Dune (Frank Herbert, 1965) ou Star Wars V (Georges Lucas, 1980). Leurs milieux, climat et biodiversité, sont souvent très complexes et aboutis. Ces mondes imaginaires, aussi chatoyants soient-ils, sont-ils scientifiquement crédibles ? Petit tour d’horizon des mondes créés par la science-fiction.

Avec Roland Lehoucq.