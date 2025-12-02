Ressources Dans la même catégorie

Article Qu’est-ce que la cosmologie ? La cosmologie, un domaine captivant et complexe de la science, se consacre à l’étude globale de l’univers. En tant...

Conférence L’univers, notre miroir cosmique Il n’y a pas si longtemps, nous nous demandions si des étoiles lointaines pouvaient abriter des exoplanètes. Aujourd’hui les...

Documentaire À quoi ressembleraient les êtres vivants d’un monde très différent ? Imaginez des écosystèmes qui existeraient au cœur des nuages tumultueux de Jupiter. La vie est-elle suffisamment tenace pour s’épanouir...

Conférence Pluton, les glaces du bout du monde Les glaces et le ciel de Pluton découvert par la mission New Horizons. Le 14 juillet 2015, la sonde...

Article 4 infos insolites sur Uranus Dans les confins glacés de notre système solaire, bien au-delà de l’orbite de Saturne et de ses anneaux majestueux,...

Article Pourquoi Pluton n’est plus considérée comme une planète ? Pluton, autrefois considérée comme la neuvième planète du système solaire, a longtemps occupé une place importante dans l’imaginaire collectif,...

Documentaire Qu’y avait-il avant le big bang ? Galaxies, étoiles, planètes… L’Univers et tout ce qui le compose ont-ils toujours existé ? Ou bien un big bang...

Documentaire Bad universe – Les explosions d’étoiles \r

Phil Plait enquête sur le danger des explosions d’étoiles qui pourrais anéantir la Terre… un soupçon de bande dessinée...

Documentaire Les mystères des trous noirs Les trous noirs sont une fascination pour les physiciens. Loin de nous vouloir du mal, ces objets encore mystérieux...

Conférence A la recherche de la l’énergie noire avec le projet Euclid La mission Euclid doit mesurer des effets physiques infimes de l’énergie sombre et de la gravitation sur l’histoire de...

Documentaire Le cosmos et les origines de la vie (1/3) Loin de leur image de monstres gravitationnels qui dévorent la matière, les trous noirs auraient significativement contribué à la...

Documentaire Comment sera la vie sur la base martienne ? Pour certains, la planète Mars est la clef de notre futur, la planète où nous pourrions probablement nous établir...

Documentaire Les trois plus belles planètes : Uranus, Neptune, Pluton Dans les coins les plus reculés de notre système solaire, Uranus, la géante glacée, et Neptune, sont des planètes...

Documentaire La naissance des exoplanètes Quelles sont les molécules en rotation avant la naissance d’une étoile ? Quels gaz entrent dans sa composition ?...

Documentaire C’est pas sorcier – La vie extraterrestre C’est pas sorcier, le magazine de la découverte et de la science. Nous savons désormais que notre Soleil est une...

Conférence Cent ans de cosmologie ou la naissance du Big Bang L’année 2017 marque le centenaire de la cosmologie, science qui étudie l’Univers et son évolution. C’est en effet en...

Podcast Des comètes et de l’eau Est-ce que ça vous arrive de vous réveiller le matin avec en tête des grandes questions philosophiques du genre...

Documentaire MUSE, la machine à explorer le temps Observer les galaxies jusqu’aux confins de l’Univers, est la grande ambition du projet MUSE, le Multi-Unit Spectroscopic Explorer. Ce...