Pour les mondes où la vie est susceptible d’être apparue, il y a deux préoccupations majeures : que l’humanité ne la menace pas, et qu’elle ne menace pas l’humanité non plus.
La cosmologie, un domaine captivant et complexe de la science, se consacre à l’étude globale de l’univers. En tant...
Il n’y a pas si longtemps, nous nous demandions si des étoiles lointaines pouvaient abriter des exoplanètes. Aujourd’hui les...
Imaginez des écosystèmes qui existeraient au cœur des nuages tumultueux de Jupiter. La vie est-elle suffisamment tenace pour s’épanouir...
Les glaces et le ciel de Pluton découvert par la mission New Horizons. Le 14 juillet 2015, la sonde...
Dans les confins glacés de notre système solaire, bien au-delà de l’orbite de Saturne et de ses anneaux majestueux,...
Pluton, autrefois considérée comme la neuvième planète du système solaire, a longtemps occupé une place importante dans l’imaginaire collectif,...
Notre compréhension des origines de l’Univers a connu ces dernières années, grâce aux progrès technologiques, des développements spectaculaires. Nous...
Galaxies, étoiles, planètes… L’Univers et tout ce qui le compose ont-ils toujours existé ? Ou bien un big bang...
\r\nPhil Plait enquête sur le danger des explosions d’étoiles qui pourrais anéantir la Terre… un soupçon de bande dessinée...
Les trous noirs sont une fascination pour les physiciens. Loin de nous vouloir du mal, ces objets encore mystérieux...
La mission Euclid doit mesurer des effets physiques infimes de l’énergie sombre et de la gravitation sur l’histoire de...
Loin de leur image de monstres gravitationnels qui dévorent la matière, les trous noirs auraient significativement contribué à la...
Pour certains, la planète Mars est la clef de notre futur, la planète où nous pourrions probablement nous établir...
Dans les coins les plus reculés de notre système solaire, Uranus, la géante glacée, et Neptune, sont des planètes...
Quelles sont les molécules en rotation avant la naissance d’une étoile ? Quels gaz entrent dans sa composition ?...
C’est pas sorcier, le magazine de la découverte et de la science. Nous savons désormais que notre Soleil est une...
L’année 2017 marque le centenaire de la cosmologie, science qui étudie l’Univers et son évolution. C’est en effet en...
Est-ce que ça vous arrive de vous réveiller le matin avec en tête des grandes questions philosophiques du genre...
Observer les galaxies jusqu’aux confins de l’Univers, est la grande ambition du projet MUSE, le Multi-Unit Spectroscopic Explorer. Ce...
En compagnie des scientifiques Hubert Reeves et Jean-Pierre Luminet, un voyage à travers le cosmos et une enquête sur...
