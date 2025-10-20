Alexis PAILLET nous invite à un voyage extraordinaire vers Mars avec une petite étape sur la Lune pour commencer. Ce voyage vers la Lune a pour vocation a préparer l’exploration spatiale humaine vers Mars, en validant les technologies françaises sur Terre et les tester sur une future base lunaire. Telle est la mission du Projet SPACESHIP du Centre National d’Etudes Spatiales dont Alexis PAILLET est le Chef de Projet depuis 2019. Les défis technologiques sont immenses et les sujets variés (eau, alimentation…), au final les solutions technologiques proposées pour ce voyage extraordinaire pourrait bien être vous surprendre.