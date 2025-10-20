Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’origine de l’eau sur Terre Et si l’eau avait toujours été présente sur la Terre, enfouie dans les météorites qui l’ont constituée? C’est la...

Documentaire Mars : sommes-nous prêts à y vivre ? Plonger dans le quotidien des astronautes : du frisson du décollage (Mach 2… Mach 20) aux nausées spatiales, vertiges...

Conférence Objectif Lunes de Jupiter Deux ambitieuses missions partent explorer Jupiter et ses lunes : Juice, décollée le 14 avril 2023 et Europa Clipper...

Podcast Les enfants de Flammarion Au fil des siècles, l’astronomie a connu de nombreuses avancées qui ont contribué à élargir notre compréhension de l’univers....

Conférence L’espace – le regard vers le haut et vers le bas L’espace invite à un double regard : vers le haut, où l’humanité cherche à comprendre l’univers, à explorer l’infini...

Documentaire Les mystères des trous noirs Les trous noirs sont une fascination pour les physiciens. Loin de nous vouloir du mal, ces objets encore mystérieux...

Conférence Des trous noirs à l’origine de l’Univers Christophe Galfard revient sur les extraordinaires découvertes du célèbre physicien Stephen Hawking, à travers un voyage au cœur de...

Documentaire Le cosmos dans tous ses états – Etoiles extrêmes Depuis la Terre, les étoiles paraissent briller tranquillement et silencieusement. Mais ces astres dégagent une force nucléaire incroyable, et...

Article Qu’est-ce qu’une exoplanète ? Le terme « exoplanète », combine deux mots grecs signifiant « en dehors » (exo) et « planète ». En d’autres termes, une exoplanète est...

Documentaire Voyage dans l’espace – La vie extraterrestre Tandis que chercheurs et spécialistes évoquent les avancées de l’astronomie et de l’astrophysique, l’acteur américain Sam Neill (Jurassic park)...

Documentaire Histoires d’étoiles Ce docu décrit le cycle de vie des étoiles : comment elles naissent, brillent pendant des millions ou des...

Conférence L’univers est-il une illusion ? « L’éternel mystère du monde est son intelligibilité » déclarait Einstein en 1936. Or près de 95% du contenu...

Documentaire La base de lancement Sea Launch Sea Launch est le résultat d’une initiative internationale entièrement privée unique en son genre : une plate-forme de lancement...

Documentaire L’odyssée interstellaire – Chasseurs de planètes C’est l’histoire d’une épopée extraordinaire. Celle que l’homme fera probablement au cours du siècle prochain : un voyage entre...

Article Les mystères de l’Univers : entre science et exploration L’Univers est un immense laboratoire naturel qui ne cesse de fasciner scientifiques et passionnés d’astronomie. Des confins du système...

Documentaire Au dela de la terre – L’univers en expansion (6) Plongeons dans les mystérieux extrêmes de notre univers. Nous retracerons le parcours des scientifiques sur le chemin de la...

Les clés de l'univers – Les trous noirs

\r

Les trous noirs sont les phénomènes les plus mystérieux et les plus destructeurs de l’univers. L’astronomie moderne démontre qu’ils...

Documentaire Les mystères du cosmos – Les satellites Cette série entraîne les téléspectateurs sur l’origine et le fonctionnement de l’univers, qui fascine les hommes depuis des décennies....