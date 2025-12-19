Au cours de cette intervention passionnante, Patrick Lécureuil nous guide à travers le cycle de vie des étoiles, depuis leur formation au cœur des nuages de gaz et de poussières, jusqu’à leur destin final.
Depuis des milliards d’années, la lumière sculpte le cosmos. Elle raconte son histoire : celle de l’Univers. Étoiles, galaxies,...
L’augmentation notable de la fréquence et de l’intensité des aurores boréales et australes, ces spectaculaires draperies de lumière polaire,...
C’est à un véritable voyage visuel à travers l’Univers connu que Christophe Galfard vous invite. En partant de la...
Découvrez le sujet fascinant des exo-Terres, des exoplanètes semblables à notre Terre. Avec Thomas J. Fauchez.
Où que vous soyez sur Terre, la Lune nous regarde, nous fixe H24. Elle nous montre à chaque fois...
Le 25 décembre 2021, le plus puissant télescope jamais construit s’envole dans l’espace en quête du premier matin du...
Le Soleil, notre étoile nourricière et source de toute vie sur Terre, est paradoxalement un corps céleste que nous...
L’exploration du Système solaire ne s’arrête jamais, il n’est pas un jour sans qu’une information tombe, une découverte est...
Six mille tonnes de débris de fusée, de satellites parfois encore remplis de carburant et d’outils perdus, gravitent autour...
Face au risque de collision avec la Terre, les agences spatiales affinent leurs observations sur la course des astéroïdes...
Dotés d’une énergie phénoménale, les trous noirs font partie des entités cosmiques les plus énigmatiques. Un spectaculaire voyage à...
Boule de gaz et d’énergie brute dont la température peut atteindre 15 millions de degrés, située à 150 millions...
Comment les scientifiques peuvent-ils établir des faits sur la matière qui constitue des objets astrophysiques qu’ils ne peuvent pas...
Depuis sa découverte en 1930, Pluton a toujours gardé une place à part dans l’imaginaire des gens. Alors lorsque...
La Terre a vieilli de 5 milliards d’années en seulement 400 ans. En passant de l’âge biblique soigneusement établi...
Vous n’avez probablement pas raté la nouvelle fin 2021, entre deux flash info sur la remontée épidémique du Covid...
Les supernovas sont souvent décrites comme des feux d’artifice cosmiques, mais cette description ne rend pas justice à l’ampleur...
Ce calendrier contient tout ce qui s’est produit depuis la création de l’univers. Le Big Bang correspond au 1er...
Qui a découvert un nombre record de comètes et d’astéroides ? Une femme. Qui a permis de comprendre comment...
La nature même de la Terre est un véritable miracle, et ce qui reste encore l’un des plus grands...
