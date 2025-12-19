Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Origines, un conte de la lumière Depuis des milliards d’années, la lumière sculpte le cosmos. Elle raconte son histoire : celle de l’Univers. Étoiles, galaxies,...

Article Qu’est-ce qui explique la fréquence accrue des aurores boréales et australes ? L’augmentation notable de la fréquence et de l’intensité des aurores boréales et australes, ces spectaculaires draperies de lumière polaire,...

Conférence Voyage vers le Big Bang C’est à un véritable voyage visuel à travers l’Univers connu que Christophe Galfard vous invite. En partant de la...

Conférence Atmosphères d’exo-Terres Découvrez le sujet fascinant des exo-Terres, des exoplanètes semblables à notre Terre. Avec Thomas J. Fauchez.

Podcast Aux origines de la Lune avec Sébastien Charnoz Où que vous soyez sur Terre, la Lune nous regarde, nous fixe H24. Elle nous montre à chaque fois...

Conférence Les grands mystères du Soleil Le Soleil, notre étoile nourricière et source de toute vie sur Terre, est paradoxalement un corps céleste que nous...

Documentaire Espace, l’odyssée du futur – Ep06 – SOS débris spatiaux Six mille tonnes de débris de fusée, de satellites parfois encore remplis de carburant et d’outils perdus, gravitent autour...

Documentaire Alerte aux astéroïdes Face au risque de collision avec la Terre, les agences spatiales affinent leurs observations sur la course des astéroïdes...

Documentaire Anatomie d’un trou noir | Mystérieux trous noirs (1/2) Dotés d’une énergie phénoménale, les trous noirs font partie des entités cosmiques les plus énigmatiques. Un spectaculaire voyage à...

Documentaire Le Soleil – L’astre des astres Boule de gaz et d’énergie brute dont la température peut atteindre 15 millions de degrés, située à 150 millions...

Conférence Que connaissons-nous des corps célestes aujourd’hui ? Comment les scientifiques peuvent-ils établir des faits sur la matière qui constitue des objets astrophysiques qu’ils ne peuvent pas...

Documentaire L’affaire Pluton Depuis sa découverte en 1930, Pluton a toujours gardé une place à part dans l’imaginaire des gens. Alors lorsque...

Conférence Peut-on être sûr de l’âge de la Terre ? La Terre a vieilli de 5 milliards d’années en seulement 400 ans. En passant de l’âge biblique soigneusement établi...

Podcast James Webb Space Telescope Vous n’avez probablement pas raté la nouvelle fin 2021, entre deux flash info sur la remontée épidémique du Covid...

Article Qu’est-ce qu’une supernova? Les supernovas sont souvent décrites comme des feux d’artifice cosmiques, mais cette description ne rend pas justice à l’ampleur...

Documentaire Le fabuleux calendrier cosmique de Carl Sagan Ce calendrier contient tout ce qui s’est produit depuis la création de l’univers. Le Big Bang correspond au 1er...

Conférence L’astronomie au féminin Qui a découvert un nombre record de comètes et d’astéroides ? Une femme. Qui a permis de comprendre comment...