Conférence Détection de matière noire : signal inattendu En tentant de découvrir la matière noire, les chercheurs de la collaboration internationale XENON1T ont mesuré les désintégrations les...

Documentaire La naissance des exoplanètes Quelles sont les molécules en rotation avant la naissance d’une étoile ? Quels gaz entrent dans sa composition ?...

Conférence Curiosités astronomiques Voyage aux travers de plusieurs phénomènes astrophysiques surprenants. L’Univers nous offre un spectacle extraordinaire sans fin, défiant même parfois...

Conférence Exoplanètes : que savons-nous ? Les exoplanètes, ces planètes situées en dehors de notre système solaire, fascinent autant les scientifiques que le grand public....

Documentaire La comète de laboratoire Retracer le voyage d’une comète à travers le système solaire. C’est le projet de plusieurs chercheurs qui, en laboratoire,...

Documentaire Embarquement immédiat pour les étoiles Sofia est un Boeing 747 pas comme les autres. Géré par la Nasa et par le DLR, l’agence spatiale...

Documentaire Le film de notre Univers Le LSST, un télescope d’un nouveau genre, va ouvrir grand les yeux sur le ciel… Sa mission : photographier...

Documentaire Le VLT, l’un des plus puissants télescopes du monde Cet ensemble de 8 télescopes (4 principaux et 4 auxiliaires) est situé dans le désert d’Atacama au Chili.

Documentaire Un ticket pour l’espace L’époque où la conquête spatiale voyait s’affronter de grandes puissances mondiales apparaît révolue : au XXIe siècle, les milliardaires...

Conférence En quête d’autres mondes Cette conférence, présentée par quatre spécialistes, met en lumière les avancées majeures dans l’étude des exoplanètes, de leur découverte...

Conférence Pluton, les glaces du bout du monde Les glaces et le ciel de Pluton découvert par la mission New Horizons. Le 14 juillet 2015, la sonde...

Conférence Art et astronomie – Impressions célestes Tandis que les artistes peuvent apporter leur grain de sel aux révolutions scientifiques, l’astronomie peut aider à comprendre certaines...

Article A la découverte de Vénus La planète Vénus, située dans notre système solaire, est l’un des objets célestes les plus mystérieux et fascinants que...

Documentaire Comètes, visiteurs céleste Une comète est, en astronomie, un petit corps céleste constitué d’un noyau de glace et de poussière en orbite...

Conférence À la découverte de la matière noire La nature de la matière noire est l’un des grands mystères de la physique contemporaine. La matière noire existe,...

Impacts d’astéroïdes, des planètes entières entrant en collision, des trous noirs, des explosions d’étoiles… voici une part du menu...

Documentaire Mystères de l’univers, les secrets de la nasa La National Aeronautics and Space Administration, en français l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace plus connue sous son...

Documentaire Les mystères du cosmos – Le royaume des comètes Cette série entraîne les téléspectateurs sur l’origine et le fonctionnement de l’univers, qui fascine les hommes depuis des décennies....