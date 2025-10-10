Ressources Dans la même catégorie

Conférence L’Homme sur Mars ou l’impossible en préparation Lors de cette conférence en ligne organisée par Le Musée de La Poste dans le cadre de l’exposition Rêver...

Documentaire Exploration de Titan, la lune de Saturne : notre future possible habitation Prenez part à ce voyage immersif vers l’une des dernières planètes inexplorées de notre système solaire, la sixième et...

Article C’est quoi, un trou noir ? Si l’idée de s’aventurer dans une dimension ou un monde différent vous intrigue, la pensée courante suggère qu’un périple...

Article Tout sur le soleil Avez-vous déjà réfléchi à quel corps céleste parcoure le périple autour du centre de notre galaxie en environ 200...

Documentaire Cosmos : en quête de nos origines D’où venons-nous ? Quelle est l’origine de l’univers ? Des questions fondamentales au cœur de l’un des plus grands...

Article Le système solaire, de sa création à sa fin Notre système solaire, avec ses vastes étendues et ses secrets bien gardés, a toujours captivé l’esprit humain. De la...

Podcast Sous les glaces d’Europe Le 13 avril 2023, la mission Juice de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) sera lancée depuis Kourou. Un programme spatial...

Documentaire Les plus grandes explorations de la NASA, Mars L’exploration de Mars tient une place particulièrement importante dans les programmes scientifiques d’exploration du système solaire des principales puissances...

Documentaire Hubble: l’incroyable télescope \r

Le télescope Hubble a une masse d’environ 11 tonnes, mesure 13,2 mètres de long, a un diamètre maximum de...

Conférence Parler autrement des sciences : le cas des extraterrestres La conférence intitulée s’est révélée être un carrefour fascinant entre le domaine scientifique et l’imaginaire populaire. Elle a exploré...

Conférence Titan et la mission Cassini-Huygens En janvier 2005, le module Huygens transporté par la sonde Cassini s’est posé sur Titan, la plus grosse lune...

Documentaire L’odyssée Rosetta | 900 jours sur une comète Douze ans après son lancement dans l’espace, la sonde spatiale européenne Rosetta a achevé son voyage en s’écrasant sur...

Conférence Les météorites : de l’astre à la chute Tous les jours, des météorites arrivent sur notre planète. Elles se signalent dans notre atmosphère par de lumineux bolides...

Documentaire Les étoiles de la mort Dans l’univers de Star Wars, l’Étoile de la Mort incarne la terreur ultime : une arme gigantesque capable de...

Documentaire Planètes habitables : une autre terre ? la question « Sommes-nous seuls dans l’Univers ? » s’est posée. Le télescope spatial Kepler tente d’y répondre en traquant, dans...

Documentaire Destination Cosmos – Météorites & astéroïdes \r

Existe t’il un risque de collision entre la Terre et un Géocroiseur ? Aux vues du nombre d’objets célestes...

Documentaire Tout comprendre sur les exoplanètes Les exoplanètes défient la théorie selon laquelle nous sommes seuls dans l’univers. Apprenez quels types d’exoplanètes existent, quelles méthodes les...

Documentaire Le big bang, mes ancêtres et moi Comment l’univers a-t-il pu tenir dans une tête d’épingle et la vie naître des astres et des galaxies ? Ce...