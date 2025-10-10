Lors de cette conférence en ligne organisée par Le Musée de La Poste dans le cadre de l’exposition Rêver...
Prenez part à ce voyage immersif vers l’une des dernières planètes inexplorées de notre système solaire, la sixième et...
Si l’idée de s’aventurer dans une dimension ou un monde différent vous intrigue, la pensée courante suggère qu’un périple...
Le 12 novembre 2014, l’Agence Spatiale Européenne a réussi un défi sans précédent dans l’histoire de l’humanité : se...
Avez-vous déjà réfléchi à quel corps céleste parcoure le périple autour du centre de notre galaxie en environ 200...
D’où venons-nous ? Quelle est l’origine de l’univers ? Des questions fondamentales au cœur de l’un des plus grands...
Notre système solaire, avec ses vastes étendues et ses secrets bien gardés, a toujours captivé l’esprit humain. De la...
Le 13 avril 2023, la mission Juice de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) sera lancée depuis Kourou. Un programme spatial...
L’exploration de Mars tient une place particulièrement importante dans les programmes scientifiques d’exploration du système solaire des principales puissances...
\r\nLe télescope Hubble a une masse d’environ 11 tonnes, mesure 13,2 mètres de long, a un diamètre maximum de...
La conférence intitulée s’est révélée être un carrefour fascinant entre le domaine scientifique et l’imaginaire populaire. Elle a exploré...
En janvier 2005, le module Huygens transporté par la sonde Cassini s’est posé sur Titan, la plus grosse lune...
Douze ans après son lancement dans l’espace, la sonde spatiale européenne Rosetta a achevé son voyage en s’écrasant sur...
Tous les jours, des météorites arrivent sur notre planète. Elles se signalent dans notre atmosphère par de lumineux bolides...
Dans l’univers de Star Wars, l’Étoile de la Mort incarne la terreur ultime : une arme gigantesque capable de...
la question « Sommes-nous seuls dans l’Univers ? » s’est posée. Le télescope spatial Kepler tente d’y répondre en traquant, dans...
\r\n\r\nExiste t’il un risque de collision entre la Terre et un Géocroiseur ? Aux vues du nombre d’objets célestes...
Les exoplanètes défient la théorie selon laquelle nous sommes seuls dans l’univers. Apprenez quels types d’exoplanètes existent, quelles méthodes les...
Comment l’univers a-t-il pu tenir dans une tête d’épingle et la vie naître des astres et des galaxies ? Ce...
En dehors des limites de notre Univers se trouve peut-être un “super” Univers. Il s’agirait d’un espace qui s’étend...
