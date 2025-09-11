Ressources Dans la même catégorie

Conférence La Terre et les planètes telluriques, un intérieur très dynamique La Terre et les autres planètes telluriques — Mercure, Vénus et Mars — possèdent un intérieur complexe et dynamique,...

Conférence L’exoconférence Alexandre Astier propose un voyage drôle et ludique en forme de conférence à grand spectacle pour résoudre la question...

Documentaire La mission ExoMars : un rover pour aller chercher des traces de vie sur Mars Le but de cette mission est d’envoyer un rover prélever de la roche sur 2 mètres de profondeur, ce...

Conférence Demandez la Lune ! Évolution de la perception humaine de la Lune Depuis la nuit des temps, la Lune fascine, interroge et inspire. Elle fut tour à tour déesse, présage, horloge...

Conférence La Lune et ses relations avec la Terre Quelles sont les relations de la Lune avec la Terre ? La Lune est née de la Terre, mais...

Conférence Dernières nouvelles de l’Univers Du monde merveilleux de Saturne aux confins de l’Espace, André Brahic dévoile l’univers comme on ne l’a jamais vu....

Conférence Exoplanètes et paradoxe de Fermi Il existe des dizaines de millions d’exoplanètes dans notre galaxie… aucune civilisation extraterrestre n’a déjà réussi à conquérir la...

Conférence Les trous noirs d’hier à aujourd’hui Mystérieux, omniprésents dans la culture populaire et notamment dans les films de science-fiction, à l’instar d’Interstellar, les trous noirs...

Documentaire Des nouveaux mondes par milliers En octobre 1995, Michel Mayor et Didier Queloz, deux astronomes suisses, apportent la preuve de l’existence d’une planète extra-solaire....

Documentaire A la découverte de la planète rouge Mars est la quatrième planète par ordre de distance croissante au Soleil et la deuxième par masse et par...

Documentaire Gravité Zéro En 2014, trois jeunes astronautes effectuent leur première mission dans l’espace, à bord de la Station spatiale internationale :...

Documentaire Les mystères de la Lune Elle a été formée il y a presque 4,5 milliards d’années par les débris d’une collision cosmique entre la...

Article 4 infos insolites sur la lune La Lune, notre satellite naturel, fascine l’humanité depuis des millénaires. Si l’on connaît sa face visible, ses phases et...

Conférence L’univers est-il une illusion ? « L’éternel mystère du monde est son intelligibilité » déclarait Einstein en 1936. Or près de 95% du contenu...

Documentaire Entre Terre et Ciel – Arecibo, un télescope dans la jungle Au coeur de la jungle de Porto Rico se cache le plus grand radiotélescope du monde (305 mètres de...

Documentaire Evacuer la terre (2/2) La nouvelle est terrifiante… La NASA a repéré un astéroïde massif qui se dirige droit sur nous ! S’il...

Documentaire Saturne, cette mystérieuse géante gazeuse Sixième planète la plus éloignée de notre soleil, la Saturne apparaît comme un gigantesque ballon d’hélium et d’hydrogène. Dix...

Documentaire Comprendre Mars La planète rouge est considérée par certains experts comme une solution potentielle à la survie de l’humanité. Mais connaissez-vous...

Documentaire Les énigmes de la lune Depuis que l’homme s’est aventuré dans l’espace pour la première fois il y a plus de cinquante ans, la...