L’histoire de notre planète s’inscrit dans un récit bien plus vaste : celui du système solaire, un ensemble complexe né il y a environ 4,6 milliards d’années. Ce chiffre, issu de l’étude des météorites et de l’analyse isotopique des plus anciennes roches lunaires, représente l’âge approximatif du Soleil ainsi que celui des planètes, dont la Terre. Ce n’est qu’un instant minuscule à l’échelle cosmique, mais il englobe une succession d’événements déterminants pour l’émergence de la vie et la structuration du monde tel que nous le connaissons.