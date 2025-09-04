Le but de cette mission est d’envoyer un rover prélever de la roche sur 2 mètres de profondeur, ce qui est inédit.
Depuis la nuit des temps, la Lune fascine, interroge et inspire. Elle fut tour à tour déesse, présage, horloge...
Quelles sont les relations de la Lune avec la Terre ? La Lune est née de la Terre, mais...
Du monde merveilleux de Saturne aux confins de l’Espace, André Brahic dévoile l’univers comme on ne l’a jamais vu....
Il existe des dizaines de millions d’exoplanètes dans notre galaxie… aucune civilisation extraterrestre n’a déjà réussi à conquérir la...
Mystérieux, omniprésents dans la culture populaire et notamment dans les films de science-fiction, à l’instar d’Interstellar, les trous noirs...
Son éclat distingue cet astre dans le ciel nocturne. C’est le premier à apparaître le soir et le dernier...
Les comètes fascinent l’humanité depuis des millénaires. Longtemps perçues comme des présages mystérieux, elles sont aujourd’hui étudiées avec attention...
Depuis plusieurs décennies, un programme de collecte de poussières extraterrestres (micrométéorites) est mené, grâce au soutien de l’Institut Polaire...
Les météorites, ces fragments de roche ou de métal en provenance de l’espace, fascinent l’humanité depuis des millénaires. En...
Dans l’univers de Star Wars, l’Étoile de la Mort incarne la terreur ultime : une arme gigantesque capable de...
À quelques kilomètres de l’Équateur, en Guyane, le centre spatial de Kourou est le cœur de l’exploration spatiale européenne....
Plus rapide, plus puissant, plus audacieux : la propulsion nucléaire pourrait révolutionner l’exploration spatiale. Mais avant d’imaginer une fusée...
Découvrez les secrets de l’étoile qui a donné naissance à la Terre grâce à des documents exceptionnels, des interviews...
\r\n\r\nL’activité volcanique de la Terre est source de vie. Les continents et les îles sont nés et naissent, se...
Cosmic Collisions révèle tout ce qu’il faut savoir sur les crashs de corps célestes, et la façon dont les...
L’époque où la conquête spatiale voyait s’affronter de grandes puissances mondiales apparaît révolue : au XXIe siècle, les milliardaires...
En Ecosse, le zoologiste George McGavin et le biologiste Adam Hart observent le comportement de fourmis dans une fourmilière...
Les anneaux de planètes comme Saturne, mais aussi Uranus, Jupiter, Neptune voire Pluton et Mars renferment l’histoire de la...
Les progrès techniques actuels font de la colonisation d’autres planètes un rêve plus accessible. Mais cet horizon est-il souhaitable...
Le 15 novembre dernier, les astronautes à bord de l’ISS ont lancé une procédure d’évacuation en urgence. La raison...
