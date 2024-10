Documentaire

\r

Le professeur Brian Cox révèle comment les principes scientifiques les plus fondamentaux et les lois expliquent non seulement l’histoire de l’univers, mais également notre histoire à tous.\r

Il part à la recherche de l’essence même de l’humanité afin de répondre aux grandes questions de tous : que sommes-nous? D’où venons-nous? Le professeur raconte également l’histoire de la force qui sculpte l’univers tout entier : la gravité. Et dans les sables du plus vieux désert du monde, il montre comment la lumière est en fait la clé de la compréhension de l’univers tout entier, y compris celle de nos plus profondes origines. Comment se constituent les atomes et les molécules et comment s’organise la matière pour prendre forme ? Explication de l’une des lois universelles.