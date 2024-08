Conférence



Les ressources forestières jouent un rôle crucial dans l’équilibre écologique et économique des sociétés modernes, et la construction en bois feuillus représente une avenue intéressante pour la valorisation de ces ressources. Le bois feuillu, qui se distingue par sa densité et sa robustesse, est de plus en plus prisé pour ses qualités esthétiques et ses avantages fonctionnels dans l’architecture contemporaine.