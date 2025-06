Podcast

Les imaginaires de nos villes du futur ont changés. Les voitures volantes ont laissés place aux voies cyclables, les grands gratte-ciel au tiers-lieux écologiques et sociales, et le béton gris aux espaces verts et autres jardins partagés. Mais le futur reste à venir, et les transformations des villes ne s’arrête pas là ! Comment ouvrir les espaces urbains à tous les âges ? Permettre aux minorités de genre de se sentir bienvenu par défaut ? Ou encore accueillir et adapter les villes aux handicaps et à la neuro-diversité ? Le mot d’ordre des villes de demain : l’inclusivité.