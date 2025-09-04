En nous présentant l’évolution des trottoirs au fil des siècles, Isabelle Baraud-Serfaty nous invite à questionner ce lieu de notre quotidien, si ordinaire qu’on lui prête rarement attention. Pourtant il cristallise les principales transformations à l’oeuvre dans nos sociétés, il permet de lire l’avenir des villes, et il constitue l’espace urbain le plus précieux. Isabelle Baraud-Serfaty est fondatrice de ibicity, agence de conseil en économie urbaine, qui travaille sur le montage de grands projets urbains et les transformations des villes sous l’effet des transitions écologiques et numériques. En parallèle, elle enseigne depuis 2004 à l’École Urbaine de Sciences Po sur la coproduction public-privé de la ville.