Podcast

https://www.youtube.com/watch?

Pour ne plus confondre l’Art nouveau et l’Art déco, il est essentiel de comprendre les contextes historiques, les intentions esthétiques et les matériaux privilégiés par ces deux courants artistiques, souvent confondus à tort en raison de leur proximité temporelle.

L’Art nouveau, né à la fin du XIXᵉ siècle, est un mouvement qui célèbre l’inspiration organique, les formes ondoyantes, la nature stylisée, les arabesques et les lignes sinueuses. Il vise à rompre avec les styles historiques en créant un art total, où architecture, mobilier, verrerie, joaillerie et affiches se répondent harmonieusement. Les œuvres d’Hector Guimard, notamment les bouches de métro parisiennes, en sont des exemples emblématiques. L’Art nouveau cherche à magnifier la matière – verre, fer forgé, céramique – en la laissant exprimer ses qualités naturelles, souvent dans des palettes douces, pastel ou dorées.

À l’opposé, l’Art déco, qui émerge dans les années 1920, incarne l’élégance géométrique, la modernité luxueuse et la rigueur des lignes droites. Il s’ancre dans une société d’après-guerre tournée vers l’avenir, l’industrie et le progrès. Les formes y sont symétriques, nettes, stylisées, parfois inspirées du cubisme, de l’Égypte ancienne ou encore des arts africains. Le Chrysler Building à New York en est un modèle frappant, avec sa façade métallique et ses motifs en chevrons. L’Art déco privilégie les matériaux précieux comme le marbre, le chrome, le bois laqué, l’ivoire ou le galuchat, utilisés dans une palette plus contrastée et audacieuse.