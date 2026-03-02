La vieille ville de Palerme compte une centaine de palais anciens, symboles de son identité plébiscités par les touristes....
La Sagrada Familia : une basilique unique au monde ! Conçue par l’architecte catalan Antoni Gaudi, cette basilique colossale...
De la Bourgogne à la Charente-Maritime, jusqu’aux hauteurs du Mont-Saint-Michel, des passionnés œuvrent à la renaissance des plus prestigieux...
Après une restauration au plus près de son état originel, le majestueux hôtel de la Marine s’apprête à ouvrir...
L’architecture contemporaine ne se contente plus de dessiner des silhouettes dans le ciel ou de fournir un simple abri...
Cette conférence intitulée « architectures situées, réflexions sur une approche territorialisée de l’architecture » propose une mise en perspective...
Dans le Val de Loire, Charlotte Duplessis détient un savoir-faire rare et séculaire : elle est ornemaniste. Elle réalise...
Christophe Séraudie est docteur-ingénieur en sciences des matériaux, il est également architecte-urbaniste. Son travail de maîtrise d’oeuvre l’a notamment...
Chroniques d’une ville en mutation. Ce documentaire est l’aboutissement de la mission IN_OUT. En septembre 2012, la Fondation Mons...
Démolition, transformation ou vente ? Les 45 000 églises de France sont-elles un patrimoine en danger ? Faute d’un...
La maison Unal est un joyau de l’architecture moderne qui se distingue par son approche audacieuse et son engagement...
Le Bauhaus est un institut des arts et des métiers fondé en 1919 à Weimar (Allemagne), sous le nom...
La Corse est un véritable joyau pour les amateurs d’architecture romane. Cette période, qui s’étend principalement du XIe au...
À l’heure où les épisodes météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses, les villes du monde entier se...
L’habitat doit être un lieu capable de protéger l’homme des intempéries en y maintenant un microclimat confortable et sain....
Aujourd’hui, découvrez le quartier du Trapèze à Boulogne-Billancourt qui marque une transformation historique de la friche industrielle des usines...
Le Centre Georges Pompidou, construit entre 1970 et 1977 à Paris, est un bâtiment emblématique qui combine plusieurs institutions...
Portée par une vision sociale et avant-gardiste de l’architecture, Charlotte Perriand a révolutionné l’aménagement intérieur et dessiné des meubles iconiques....
À l’aube des années 1800, alors que Paris est sale et boueux, des architectes imaginent des rues coiffées de...
Pour construire le «Aldar HQ «à Abu Dhabi, un édifice unique au monde en forme de coquillage, il faut...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site