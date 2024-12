Documentaire

Le projet d’EuraLille a pour objet la recherche de connexion à grande échelle. Lille est la 4ème ville de France derrière Paris, Marseille et Lyon. C’est également le troisième centre d’affaires de France derrière la Défense et la Part-Dieu. Le projet d’EuraLille se veut vecteur d’une mutation de l’économie lilloise au niveau national et européen par sa convergence des pôles économiques, culturels et sociaux vers le centre ville. Un documentaire proposé par Demain! et On Stage.