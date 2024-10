Conférence



Valentine Guichardaz aborde les questions du temps long de l’architecture face à l’immédiateté de la commande, du temporaire et du durable, des besoins de l’habiter et de leurs évolutions, de l’aptitude de l’existant et de la résilience face à la ville empressée. Entre posture réflexive face à ses questions et véritable fil conducteur dans les projets qui lui sont confiés, on voit se constituer une démarche patiente, une manière d’observer la mesure.