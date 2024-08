Documentaire

Réalisé par Robert Boulos et son équipe de FarWeb.tv, un documentaire sur l’architecte Luc Laporte (1942-2012) qui est né à Montréal et y a oeuvré toute sa vie. Il laisse en héritage des projets qui ont marqué l’urbanité montréalaise. Connu pour avoir construit quelques-uns des intérieurs de restaurants les plus appréciés, notamment avec L’Express, le Leméac, le Valois, le Holder, Laloux, le Café du Nouveau Monde (TNM), le Via Roma, le Restaurant de l’Institut (ITHQ), la Trattoria dei Baffone, aujourd’hui démolie et le défunt Sam. Il a également conçu quelques lieux de représentations tels leMusée Juste pour Rire et son Cabaret ainsi que le Club Soda tel qu’on le connaît aujourd’hui. Il est à l’origine de la rénovation et de l’agrandissement de la Société des Arts Technologiques (SAT). Il a également réalisé des espaces de bureaux ; Dentsubos inc. et commerciaux ; la boutique Arthur Quentin. On lui doit quelques lieux représentatifs de Montréal tels que le pavillon du bassin Bonsecours et le regretté Lux, café-bar-restaurant-dépanneur emblématique des années 1980. Son dernier projet fut la restauration de l’actuel 1700 La Poste.