L’architecture contemporaine peut-elle nous faire trembler de joie ? Dans son travail, devenu un art, Tadao Andō réconcilie ce que l’on croyait inconciliable : le béton et la lumière, le passé et le présent, le bouillonnement de la modernité et la terre. Né dans le Osaka troublé des années 1940, ce grand voyageur entretient une relation spirituelle au monde. Il conçoit des maisons, des églises, des musées qui protègent les hommes et les œuvres, tout en les connectant à la nature. Un mur en béton pour lui, ce n’est pas une barrière, mais bien le matériau d’une architecture hospitalière.