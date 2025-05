Documentaire

Le Mont Saint-Michel, joyau du patrimoine mondial, attire chaque année des millions de visiteurs fascinés par son charme intemporel. Niché entre ciel et mer, ce site emblématique de la Normandie incarne à la fois l’histoire médiévale, la prouesse architecturale et la splendeur naturelle. Pourtant, derrière la carte postale se cache une réalité plus complexe, où la sauvegarde de cet édifice séculaire devient un défi constant pour les autorités, les habitants et les amoureux du patrimoine.