Article

L’ingéniosité humaine ne connaît pas de limites lorsqu’il s’agit de dompter la géographie et de relier les peuples. Depuis l’aube de la civilisation, la construction de ponts a symbolisé la capacité de l’homme à surmonter les obstacles naturels, qu’il s’agisse de fleuves impétueux, de vallées profondes ou de mers agitées.

Aujourd’hui, grâce aux avancées spectaculaires du génie civil et des technologies de construction, ces structures atteignent des dimensions qui dépassent l’entendement. Il ne s’agit plus simplement de traverser une rivière, mais de connecter des régions entières sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres.

Ce classement des 7 ponts les plus longs au monde met en lumière une tendance fascinante : la domination absolue de l’Asie, et plus particulièrement de la Chine, dans le domaine des mégastructures. Ces ouvrages, principalement des viaducs ferroviaires destinés aux trains à grande vitesse, redéfinissent notre conception de l’infrastructure moderne.

Préparez-vous à un voyage architectural vertigineux à travers le béton et l’acier.

1. Le grand pont de Danyang-Kunshan (Chine) : le titan absolu

Au sommet de ce classement trône une structure si immense qu’elle défie l’imagination. Avec une longueur époustouflante de 164,8 kilomètres, le Grand Pont de Danyang-Kunshan détient le record mondial Guinness du pont le plus long du monde, toutes catégories confondues.

Mis en service en 2011, cet ouvrage colossal fait partie intégrante de la ligne à grande vitesse reliant Pékin à Shanghai. Il ne traverse pas une simple étendue d’eau, mais survole une variété de terrains complexes, incluant des rizières, des canaux, des lacs et le delta du fleuve Yangtze.

La construction de ce mastodonte a nécessité la mobilisation de plus de 10 000 ouvriers pendant quatre ans et un investissement pharaonique. La section la plus remarquable traverse le lac Yangcheng sur neuf kilomètres, une prouesse technique nécessitant une résistance accrue aux conditions environnementales.

Ce pont n’est pas seulement une voie de transport ; c’est l’artère vitale de l’une des régions économiques les plus dynamiques de la planète.

2. Le viaduc de Changhua-Kaohsiung (Taïwan) : l’excellence parasismique

Juste derrière le géant chinois se trouve une merveille d’ingénierie taïwanaise. Le viaduc de Changhua-Kaohsiung s’étire sur 157,3 kilomètres, constituant une part majeure du réseau ferroviaire à grande vitesse de l’île.

Achevé en 2007, ce pont a été conçu avec une contrainte majeure : la sismicité élevée de la région. Taïwan étant situé sur une zone de failles active, les ingénieurs ont dû concevoir une structure capable de résister à des tremblements de terre violents tout en permettant aux trains de circuler en toute sécurité à plus de 300 km/h.

Ce viaduc permet de relier la capitale Taipei au sud de l’île, transformant radicalement la mobilité des habitants.

En surélevant les voies, les concepteurs ont également réussi à préserver les terres agricoles précieuses et à éviter les interruptions dues au trafic routier ou aux inondations, prouvant que la fonctionnalité durable peut aller de pair avec le gigantisme.

3. Le grand pont de Cangde (Chine) : la résilience face aux éléments

Retour en Chine pour la troisième place du podium avec le Grand Pont de Cangde. D’une longueur impressionnante de 115,9 kilomètres, il est lui aussi un segment crucial de la ligne à grande vitesse Pékin-Shanghai.

La particularité de cet ouvrage réside dans sa capacité à traverser des zones géologiques instables. Conçu pour résister à des séismes de forte magnitude, il est composé de plus de 3 000 piliers massifs qui ancrent solidement la structure dans le sol.

Cette robustesse est essentielle pour garantir la sécurité des milliers de passagers qui l’empruntent quotidiennement.

L’achèvement de ce pont en 2010 a marqué une étape décisive dans le développement du réseau ferroviaire chinois, démontrant la capacité du pays à standardiser la construction de viaducs de haute technologie sur des distances qui, en Europe, relieraient plusieurs pays entre eux.

4. Le grand pont de Tianjin (Chine) : l’harmonie entre vitesse et structure

Toujours sur l’axe ferroviaire Pékin-Shanghai, le Grand Pont de Tianjin s’étend sur 113,7 kilomètres. Il illustre parfaitement la stratégie chinoise consistant à privilégier les voies surélevées pour ses trains à grande vitesse.

L’élévation de la structure permet non seulement de s’affranchir des irrégularités du terrain, mais aussi de réduire considérablement l’emprise au sol dans une région densément peuplée et industrialisée. Inauguré en 2011, ce pont traverse des zones urbaines et rurales, créant un ruban de béton ininterrompu qui file vers l’horizon.

La rapidité de sa construction et la précision de l’assemblage des poutres en béton précontraint témoignent d’une maîtrise logistique sans précédent. Pour les voyageurs, traverser ce pont offre une perspective unique sur le développement rapide de la province de Hebei et de la municipalité de Tianjin.

5. Le grand pont de Weinan Weihe (Chine) : la traversée historique

Le Grand Pont de Weinan Weihe, long de 79,7 kilomètres, connecte les villes de Zhengzhou et Xi’an. Lors de son achèvement en 2008, il détenait brièvement le titre de pont le plus long du monde, avant d’être surpassé par ses compatriotes mentionnés plus haut.

Cet ouvrage traverse la rivière Wei à deux reprises, ainsi que de nombreux autres cours d’eau, routes et voies ferrées. Sa construction a été un défi majeur en raison de la complexité hydrologique de la région et de la nécessité de ne pas perturber le débit des rivières traversées.

Ce pont est un symbole de l’ouverture de l’ouest de la Chine au développement économique. Il facilite le transport rapide des personnes et des marchandises vers l’intérieur des terres, jouant un rôle clé dans la stratégie de rééquilibrage territorial du pays.

6. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao (Chine) : le défi maritime

Bien qu’il ne soit « que » sixième en longueur totale avec ses 55 kilomètres, le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao est sans doute le plus complexe techniquement de ce classement. Contrairement aux viaducs ferroviaires terrestres précédents, il s’agit ici d’une liaison maritime traversant les eaux du delta de la rivière des Perles.

Inauguré en 2018, cet ouvrage titanesque combine des ponts à haubans, des viaducs maritimes, des îles artificielles et un tunnel sous-marin de près de 7 kilomètres.

Le tunnel a été nécessaire pour permettre le passage des gros navires cargos sans entrave et pour ne pas interférer avec le trafic aérien de l’aéroport international de Hong Kong tout proche.

Conçu pour durer 120 ans et résister aux super-typhons, ce pont relie trois villes majeures et symbolise l’intégration économique de la région de la Grande Baie. C’est une prouesse architecturale qui a redéfini les standards de la construction en milieu marin hostile.

7. L’autoroute Bang Na (Thaïlande) : le géant routier

Pour clore ce classement, nous nous tournons vers la Thaïlande avec l’autoroute Bang Na, officiellement nommée Burapha Withi Expressway. Long de 54 kilomètres, cet ouvrage se distingue car il s’agit d’un viaduc routier à six voies, et non d’un pont ferroviaire.

Pendant plusieurs années, il a détenu le titre de plus long pont du monde avant l’ère des mégaprojets ferroviaires chinois. Surplombant une autre autoroute au sud-est de Bangkok, cette structure massive a été conçue pour désengorger le trafic notoirement dense de la capitale thaïlandaise.

Sa construction a nécessité une quantité astronomique de béton. En élevant la circulation au-dessus du niveau du sol, les ingénieurs ont apporté une réponse pragmatique à l’urbanisation galopante, prouvant que les ponts sont des outils indispensables à la fluidité urbaine dans les mégalopoles modernes.