Conférence

L’apprentissage du métier de construire est une longue aventure, faite de curiosités ; faite de rencontres. Chaque matériau, lorsqu’il est approvisionné sur le chantier, a déjà vécu une longue histoire de transformations successives.

Ce processus complexe, artisanal ou industriel, répond à des règles précises. Qu’elles viennent de la nature du matériau, de son mode d’extraction – d’exploitation – ou de transformation, des outils existants ou des conditions économiques locales, ces règles déterminent le possible, le faisable.

S’intéresser à ces règles, comprendre les raisons de ce qui est disponible, est au cœur de nos préoccupations d’architectes.

À travers deux matériaux, à travers deux projets, nous vous invitons à partager une promenade attentive depuis le fond des carrières jusqu’au chantier ; autour des processus d’exploitation, de transformation, de conditionnement, d’approvisionnement et de mise en oeuvre de deux matériaux extrêmement durables : la pierre massive et la brique.