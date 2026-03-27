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Frank Gehry est l’un des architectes les plus influents de notre époque. Avec ses bâtiments aux formes audacieuses, souvent spectaculaires, il a profondément renouvelé le langage architectural contemporain. Chef de file du courant déconstructiviste, il repousse les limites traditionnelles de l’espace et des matériaux.

Son œuvre la plus emblématique, le musée Guggenheim de Bilbao, a marqué un tournant majeur dans l’histoire de l’architecture et dans la manière dont les villes peuvent se réinventer.

Dans cet épisode de Franck Ferrand raconte, découvrez le parcours singulier de Frank Gehry, ses inspirations, ses défis et l’impact durable de ses créations sur notre environnement urbain.