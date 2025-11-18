Conférence

Aujourd’hui devenue haut-lieu de villégiature et de vacances, la Ville d’hiver d’Arcachon a conservé intactes les traces de son passé, son décor flamboyant caractéristique de la fin du XIXème siècle.

Ville de cure, bâtie en bordure du bassin d’Arcachon, au sein de la forêt landaise, elle est restée unique en son genre, témoignage exceptionnel d’un art urbain, d’une architecture et d’un mode de vie de la Belle Epoque. Vous découvrirez sa genèse et son histoire, notamment au travers de quelques-unes des célébrités qui y ont séjourné comme Gabriele d’Annunzio et Pierre Bonnard. Vous serez conquis par son paysage urbain comparable à un jardin anglais et ses villas exubérantes aux noms évocateurs. Vous percerez le mystère de cet univers, qui se cache à l’intérieur des tourelles et des clochetons ou dans les belvédères et les pergolas.