L’architecture du 21e siècle ne se contente plus de répondre à un besoin primaire de logement ou d’espace de...
À Lyon et à Strasbourg, deux projets ont pour objectif de végétaliser la ville tout en respectant le vivant...
Basilique chrétienne, devenue au fil de l’histoire mosquée puis musée, Sainte-Sophie la Stambouliote, que le président turc Recep Tayyip...
Pour creuser à plus d’un kilomètre sous la surface, les équipes utilisent un tunnelier, une machine colossale qu’il a...
La vieille ville de Palerme compte une centaine de palais anciens, symboles de son identité plébiscités par les touristes....
La Sagrada Familia : une basilique unique au monde ! Conçue par l’architecte catalan Antoni Gaudi, cette basilique colossale...
De la Bourgogne à la Charente-Maritime, jusqu’aux hauteurs du Mont-Saint-Michel, des passionnés œuvrent à la renaissance des plus prestigieux...
Après une restauration au plus près de son état originel, le majestueux hôtel de la Marine s’apprête à ouvrir...
\r\n\r\nJusqu’en 1914, l’usine Menier, à Noisiel, fut la plus grande chocolaterie du monde et surtout une construction pionnière en...
Ces architectes et designers spécialisés dans le luxe conçoivent les plus beaux hôtels, villas et palaces au monde.
Seul un architecte visionnaire comme Tomas Saraceno pouvait concevoir un habitat modulaire dans l’espace. Artiste, architecte et visionnaire, Tomas Saraceno...
Représentant le plus éminent du « Style de Glasgow », équivalent de l’Art Nouveau parisien, Mackintosh va consacrer plus...
Plusieurs centaines d’années après leur construction, les grandes cathédrales gothiques du Moyen Age sont toujours l’objet d’une intense fascination....
Célèbre pour ses constructions complexes, dont les lignes brisées évoquent tantôt des éclats de verre, tantôt des formes organiques,...
La Maison de Pierre Loti, située à Rochefort, est un trésor du patrimoine français. Fermée au public depuis 2012...
La cathédrale gothique de Cologne, en Allemagne, ou celle d’Amiens, en France, imposantes et ambitieuses, furent toutes deux érigées...
Kingda Ka, c’est le plus grand et le plus rapide grand huit jamais construit. Capable de vous entraîner de...
\r\nEn cours de réalisation, le One57, à Manhattan, sera le plus haut et la plus luxueux immeuble d’habitation avec...
Créé par Napoléon III, le salon des Portraits se refait une jeunesse.
Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde. Pouvions-nous réellement l’imaginer sans le voir ? 828 mètres de haut,...
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