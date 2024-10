Conférence

En combinant l’anatomie du patient reconstruite à partir d’images médicales et ses mouvements enregistrés à l’aide de technologies de capture de mouvement, des simulations 3D personnalisées peuvent être effectuées permettant de mieux comprendre les affections ostéoarticulaires, d’améliorer la planification de prothèses ou encore de mieux définir un programme de réhabilitation adapté à la pathologie du patient. Grâce aux casques de réalité virtuelle et augmentée, de nouveaux outils sont également offerts aux médecins dont le potentiel est d’améliorer le diagnostic et le traitement, mais également la formation du futur médecin et l’éducation du patient. Cette conférence vous propose de découvrir quelles sont ces nouvelles technologies du futur.