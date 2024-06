Documentaire



Aujourd’hui, les visiteurs du musée d’Orsay ne le remarquent pas toujours, mais juste en dessous de l’entrée, on peut trouver quelques vestiges des quais de l’ancienne gare. Plus de 200 piliers en fonte sont répartis en sous-sol au niveau des quais. Ils soutiennent le plancher du rez-de-chaussée de la gare et, surtout, toute l’armature métallique du monument. Mais quels secrets cache cette ossature métallique colossale, si bien dissimulée dans la pierre ?

Pour construire la gare d’Orsay, la compagnie du Paris-Orléans choisit un architecte déjà réputé: Victor Laloux. Bien que son style soit académique, Laloux est également un moderniste et un expert en construction métallique, un domaine en plein essor à l’époque. Pour la gare d’Orsay, Victor Laloux prévoit d’exploiter pleinement la solidité du métal, d’autant plus que la gare est située à seulement 42 mètres de la Seine. Plus de 200 piliers métalliques sont ancrés dans des massifs et soutiennent 41 rangées de poutres transversales. Ce réseau de poutres forme un plancher robuste sur lequel repose toute l’armature de la gare.



Un documentaire de Blandine Josselin