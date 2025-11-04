A l’origine, l’Hôtel de la Marine était le garde-meuble royal. Dans ces anciens appartements, les experts répertorient les décors du XVIIIème siècle. Un lieu qui recèle d’encore bien des secrets…
La Place du Carrousel du Louvre porte ce nom en souvenir du spectacle équestre organisé par Louis XIV en...
La cathédrale Saint-Front de Périgueux est de style byzantin ! Une idée étonnante de son architecte Paul Abadie, qui...
En 2020 les chercheurs du CNRS se mobilisent sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Les programmes en cours...
Vannes est réputée pour la richesse de son centre historique. La cathédrale surplombe la ville : c’est le point...
Il a vu défiler les plus grands noms de la mode, accueilli des concerts privés, des expositions majeures, des...
Deux ans après l’incendie de 2019, Notre-Dame de Paris est le théâtre d’une gigantesque enquête scientifique menée pour percer...
Renzo Piano, l’un des architectes du centre Pompidou à Paris raconte en 1990 dans une émission de France Culture...
Avec ses 37,7 millions d’habitants, Tokyo est la plus grande zone urbaine de la planète — mais aussi l’une...
Le Projet de la baie James, lancé en 1971 par Hydro-Québec et le gouvernement du Québec, est un gigantesque...
Il fut un temps où le centre de Boston était complètement bloqué. L’autoroute surélevée qui traverse la ville entraînait...
La Casa Milà, œuvre civile majeure d’Antoni Gaudí construite entre 1906 et 1912 à Barcelone, suscite perplexité et controverse....
Plus la densité des villes augmente, plus leurs toits deviennent précieux. Parfois converties en espaces verts ou agricoles, ces...
Sur les hauteurs du golfe de Tunis, à Sidi Bou Saïd, se dresse un palais dont le décor enchanteur...
La Taïga est la région que les Québécois(es) ont dû franchir et apprivoiser pour construire le complexe hydroélectrique de...
L’architecte Ali Tur (1889-1977), Cévenol né à Tunis, fut choisi après 1928 par le ministère des Colonies pour reconstruire...
Impulsée à la suite de la deuxième Exposition universelle de Londres, en 1862, la construction de la gare londonienne...
Pratiquement 100 % des bâtiments ont des fondations de béton. Ne dit-on pas qu’il faut des fondations solides pour...
Le Pont Pierre-Laporte est un pont routier qui franchit le fleuve Saint-Laurent, reliant les villes de Québec et Lévis....
La route 175 (R-175) est une route nationale québécoise d’orientation nord/sud située de part et d’autre du fleuve Saint-Laurent....
L’architecture a façonné notre esthétique. Devant le défi climatique, ne devrons-nous pas repenser l’intégration des maisons dans l’environnement ?
