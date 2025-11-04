Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’histoire du Carrousel du Louvre La Place du Carrousel du Louvre porte ce nom en souvenir du spectacle équestre organisé par Louis XIV en...

Documentaire La cathédrale de Périgueux La cathédrale Saint-Front de Périgueux est de style byzantin ! Une idée étonnante de son architecte Paul Abadie, qui...

Documentaire Notre-Dame de Paris, le chantier scientifique En 2020 les chercheurs du CNRS se mobilisent sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Les programmes en cours...

Documentaire Le secret médiéval de la cathédrale de Vannes Vannes est réputée pour la richesse de son centre historique. La cathédrale surplombe la ville : c’est le point...

Documentaire Grand Palais: les métamorphoses d’un lieu d’exception Il a vu défiler les plus grands noms de la mode, accueilli des concerts privés, des expositions majeures, des...

Documentaire À Notre-Dame, les matériaux livrent leurs secrets Deux ans après l’incendie de 2019, Notre-Dame de Paris est le théâtre d’une gigantesque enquête scientifique menée pour percer...

Podcast La création du centre Pompidou, raconté par Renzo Piano Renzo Piano, l’un des architectes du centre Pompidou à Paris raconte en 1990 dans une émission de France Culture...

Documentaire La cité souterraine secrète de Tokyo Avec ses 37,7 millions d’habitants, Tokyo est la plus grande zone urbaine de la planète — mais aussi l’une...

Documentaire Les grands projets québécois – La Baie-James Le Projet de la baie James, lancé en 1971 par Hydro-Québec et le gouvernement du Québec, est un gigantesque...

Documentaire Le tunnel de Boston Il fut un temps où le centre de Boston était complètement bloqué. L’autoroute surélevée qui traverse la ville entraînait...

Documentaire La Casa Milà de Gaudí, génie scandaleux de Barcelone La Casa Milà, œuvre civile majeure d’Antoni Gaudí construite entre 1906 et 1912 à Barcelone, suscite perplexité et controverse....

Documentaire Vivre tout en-haut – Le rooftop Plus la densité des villes augmente, plus leurs toits deviennent précieux. Parfois converties en espaces verts ou agricoles, ces...

Documentaire Trésors oubliés de la Méditerranée – Palais du baron d’Erlanger, Tunisie Sur les hauteurs du golfe de Tunis, à Sidi Bou Saïd, se dresse un palais dont le décor enchanteur...

Documentaire Les grands projets québécois – Les défricheurs de la Taïga La Taïga est la région que les Québécois(es) ont dû franchir et apprivoiser pour construire le complexe hydroélectrique de...

Documentaire Ali Tur, architecte colonial L’architecte Ali Tur (1889-1977), Cévenol né à Tunis, fut choisi après 1928 par le ministère des Colonies pour reconstruire...

Documentaire Londres | Gares d’Europe, les temples du voyage Impulsée à la suite de la deuxième Exposition universelle de Londres, en 1862, la construction de la gare londonienne...

Documentaire Les grands projets québécois – Le béton québécois Pratiquement 100 % des bâtiments ont des fondations de béton. Ne dit-on pas qu’il faut des fondations solides pour...

Documentaire Les grands projets québécois – Le pont Pierre-Laporte de Québec Le Pont Pierre-Laporte est un pont routier qui franchit le fleuve Saint-Laurent, reliant les villes de Québec et Lévis....

Documentaire Les grands projets québécois – La nouvelle route 175 La route 175 (R-175) est une route nationale québécoise d’orientation nord/sud située de part et d’autre du fleuve Saint-Laurent....