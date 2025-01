Documentaire

Le Musée d’Amiens, chef-d’œuvre architectural du XIXe siècle, incarne une ambition monumentale et une évolution complexe. Inspiré par le Louvre et soutenu par Napoléon III, il traverse des décennies de défis financiers et de révisions pour devenir un espace où l’art triomphe. De sa façade impériale ornée à ses galeries ingénieusement réaménagées, le musée illustre l’équilibre entre grandeur esthétique et fonctionnalité. Transformé d’un hommage napoléonien en un lieu consacré aux beaux-arts, il reflète la persévérance et le génie de plusieurs générations d’architectes. Aujourd’hui, il s’impose comme un exemple emblématique de l’art du XIXe siècle.

Réalisateur : Richard Copans