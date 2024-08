Conférence



Antoine Picon est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des Ponts. Architecte DPLG et Docteur en Histoire, il a été conseiller auprès du ministère de l’Équipement et directeur de la recherche à l’École nationale des Ponts. Depuis 2002, il est professeur d’histoire de l’architecture à la Harvard Graduate School of Design et directeur de la recherche à l’Ecole des Ponts ParisTech depuis 2008. Il contribue assidument à la recherche en architecture et en urbanisme, notamment sur les smart cities mais aussi sur les architectures utopiques.