A l’origine, l’Hôtel de la Marine était le garde-meuble royal. Dans ces anciens appartements, les experts répertorient les décors...
La Place du Carrousel du Louvre porte ce nom en souvenir du spectacle équestre organisé par Louis XIV en...
La cathédrale Saint-Front de Périgueux est de style byzantin ! Une idée étonnante de son architecte Paul Abadie, qui...
En 2020 les chercheurs du CNRS se mobilisent sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Les programmes en cours...
Vannes est réputée pour la richesse de son centre historique. La cathédrale surplombe la ville : c’est le point...
Il a vu défiler les plus grands noms de la mode, accueilli des concerts privés, des expositions majeures, des...
Deux ans après l’incendie de 2019, Notre-Dame de Paris est le théâtre d’une gigantesque enquête scientifique menée pour percer...
Renzo Piano, l’un des architectes du centre Pompidou à Paris raconte en 1990 dans une émission de France Culture...
Malartic, un quartier de Gradignan (33), est le théâtre d’un Workshop d’architectes, où il s’agira de modifier et transformer...
Le Colisée de Rome, monument emblématique de l’Antiquité, est un symbole de l’ingéniosité architecturale romaine. Cependant, ce chef-d’œuvre souffre...
Le château du Champ de Bataille est à l’architecture ce que la gastronomie est à la restauration : un...
La maison Unal est un joyau de l’architecture moderne qui se distingue par son approche audacieuse et son engagement...
Quelles relations entre Sainte-Clotilde de Reims et Sainte-Sophie de Constantinople? Alice Thomine-Berrada, conservateur au musée d’Orsay, montre comment Alphonse...
Sous l’angle du changement climatique, les stratégies de construction de logements doivent être réévaluées. Au cours de cette conférence,...
Il a connu les fastes royaux, l’industrialisation, le déclin, pour être de nouveau un quartier prestigieux. Alexandre Gady, historien,...
Dans un monde où la technologie et l’innovation repoussent constamment les limites de ce qui est considéré comme réalisable,...
Si le changement climatique se poursuit, les architectes et les climatologues ont une solution : construire des villes sur l’eau !...
Pour creuser à plus d’un kilomètre sous la surface, les équipes utilisent un tunnelier, une machine colossale qu’il a...
La Sagrada Familia : une basilique unique au monde ! Conçue par l’architecte catalan Antoni Gaudi, cette basilique colossale...
La colère est un sentiment que l’on attribue plus volontiers aux hommes. Chez les femmes, elle passe souvent pour...
