Documentaire Hôtel de la Marine, place de la Concorde A l’origine, l’Hôtel de la Marine était le garde-meuble royal. Dans ces anciens appartements, les experts répertorient les décors...

Documentaire L’histoire du Carrousel du Louvre La Place du Carrousel du Louvre porte ce nom en souvenir du spectacle équestre organisé par Louis XIV en...

Documentaire La cathédrale de Périgueux La cathédrale Saint-Front de Périgueux est de style byzantin ! Une idée étonnante de son architecte Paul Abadie, qui...

Documentaire Notre-Dame de Paris, le chantier scientifique En 2020 les chercheurs du CNRS se mobilisent sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Les programmes en cours...

Documentaire Le secret médiéval de la cathédrale de Vannes Vannes est réputée pour la richesse de son centre historique. La cathédrale surplombe la ville : c’est le point...

Documentaire Grand Palais: les métamorphoses d’un lieu d’exception Il a vu défiler les plus grands noms de la mode, accueilli des concerts privés, des expositions majeures, des...

Documentaire À Notre-Dame, les matériaux livrent leurs secrets Deux ans après l’incendie de 2019, Notre-Dame de Paris est le théâtre d’une gigantesque enquête scientifique menée pour percer...

Podcast La création du centre Pompidou, raconté par Renzo Piano Renzo Piano, l’un des architectes du centre Pompidou à Paris raconte en 1990 dans une émission de France Culture...

Documentaire Des fourmis dans le workshop Malartic, un quartier de Gradignan (33), est le théâtre d’un Workshop d’architectes, où il s’agira de modifier et transformer...

Documentaire Jacques Garcia au château du Champ de Bataille Le château du Champ de Bataille est à l’architecture ce que la gastronomie est à la restauration : un...

Documentaire La maison Unal La maison Unal est un joyau de l’architecture moderne qui se distingue par son approche audacieuse et son engagement...

Conférence Les deux font la paire Quelles relations entre Sainte-Clotilde de Reims et Sainte-Sophie de Constantinople? Alice Thomine-Berrada, conservateur au musée d’Orsay, montre comment Alphonse...

Conférence Les écologies de l’habitat Sous l’angle du changement climatique, les stratégies de construction de logements doivent être réévaluées. Au cours de cette conférence,...

Documentaire Au cœur du Marais Il a connu les fastes royaux, l’industrialisation, le déclin, pour être de nouveau un quartier prestigieux. Alexandre Gady, historien,...

Documentaire Construire l’impossible – Hôtel sous-marin Dans un monde où la technologie et l’innovation repoussent constamment les limites de ce qui est considéré comme réalisable,...

Documentaire Allons-nous vivre sur l’eau ? Si le changement climatique se poursuit, les architectes et les climatologues ont une solution : construire des villes sur l’eau !...

Documentaire Les secrets de construction du plus long tunnel ferroviaire au monde Pour creuser à plus d’un kilomètre sous la surface, les équipes utilisent un tunnelier, une machine colossale qu’il a...

Documentaire Le rêve de Gaudi La Sagrada Familia : une basilique unique au monde ! Conçue par l’architecte catalan Antoni Gaudi, cette basilique colossale...