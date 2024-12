Documentaire

Le Centre Georges Pompidou, construit entre 1970 et 1977 à Paris, est un bâtiment emblématique qui combine plusieurs institutions culturelles sous un même toit. Imaginé par Georges Pompidou, il abrite un musée d’art moderne, une bibliothèque publique, un centre de design et un institut de musique contemporaine. Conçu par les architectes Richard Rogers et Renzo Piano, ce projet innovant, controversé à l’époque, présente une structure métallique visible et un design inspiré de l’architecture industrielle. Il s’intègre à la ville avec une grande place publique et ses circulations extérieures visibles. Aujourd’hui, il est l’un des bâtiments les plus visités de Paris.

Réalisation: Richard Copans