Conférence



À travers cette conférence, vous êtes invités à découvrir l’incroyable monde des champignons. Ne vous est-il jamais arrivé de subitement vous arrêter et d’observer ces êtres bien étranges ? Dans nos forêts ou nos jardins, sur le bois ou au sol, ils sont bel et bien là, et en grand nombre ! Mais qui sont-ils, que font-ils ? Qui sont ces êtres aux formes et aux couleurs si variées que l’on nomme tout bonnement champignons ? Vous découvrirez l’incroyable diversité fongique qu’héberge la Nouvelle-Calédonie, les rôles majeurs qu’ils peuvent avoir et leur indéniable intérêt pour l’homme.