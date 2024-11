Documentaire

En 1871, Chicago est ravagée par un incendie dévastateur, mais la ville renaît en une décennie sur les rives du lac Michigan pour devenir l’une des plus grandes métropoles américaines. En 1886, des hommes d’affaires financent la construction d’un monument emblématique : l’Auditorium Building. Ce complexe innovant, conçu par l’ingénieur Dankmar Adler et l’architecte Louis Sullivan, combine une salle d’opéra gigantesque, un hôtel de luxe et des bureaux. Avec ses dix étages, c’est l’une des plus hautes structures en pierre de l’époque. Aujourd’hui, le bâtiment, acquis en 1947 par l’Université Roosevelt, reste un symbole du Chicago moderne.

Réalisateur : Stan Neumann