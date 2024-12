Documentaire

Le projet Confluence c’est l’idée de repenser l’hyper centre de Lyon sur 150 hectares. Autrefois conçu par Antoine Michel Perrache, il a été penser comme l’origine de l’extension au Sud de la ville. Avec 7000 habitants et plus de 6000 emplois, le quartier historique Perrache-Sainte-Blandine construit aux 19e et 20e siècles est en pleine mutation.La volonté d’une ville mieux aménagée ! Le projet, validé en juillet 2005, consiste à alléger autant que possible cet héritage tout en le gardant fonctionnel. Hier consacré à l’industrie et aux transports, ce site entend devenir une référence aussi incontournable qu’inédite dans l’agglomération notamment grâce à la diversité, la mixité et les innovations des différents projets d’aménagement qui la composent. Documentaire réalisé par Thierry Mercadal et produit par On Stage.